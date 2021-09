Imagens mostram flagra impressionante de sucuri após comer animal grande

A sucuri é uma das maiores cobras do mundo e pode se alimentar de animais grandes, como as capivaras. No entanto, nem sempre é fácil flagrar este tipo de cena de perto na natureza.

De acordo com o G1, Juca Ygarapé conseguiu clicar um desses momentos raros em Bonito, no Mato Grosso do Sul. As imagens feitas em um rio de água cristalina logo surpreenderam as redes sociais.

“A natureza é linda, a sucuri está na época de acasalamento troca de pele e alimentação isso só ocorre em lugar de preservação em Bonito”, escreveu no Instagram.

Juca mora em Bonito desde 1971 e se dedica ao turismo há 20 anos. Seus mergulhos rendem vídeos impressionantes na Internet.

Em 2019, seu trabalho como cinegrafista e fotógrafo se tornou notícia quando uma sucuri se aproximou bastante e chegou a lamber a lente da sua câmera durante um mergulho no rio Formoso, em Bonito.

Confira mais:

As fotos foram parar no arquivo pessoal divulgadas no site www. ygarape.com.br e ainda surpreendem: