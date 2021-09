Um vídeo registrou o momento em que um homem ‘finge’ ser um botijão de gás para não ser preso e policiais acabam descobrindo a farsa.

O vídeo do momento da prisão foi registrado em uma casa no Rio de Janeiro, como detalhado pelo site Visor Notícias.

Nas imagens, é possível ver o indivíduo tentando se disfarçar de botijão de gás, e para isso, enrolado em um lençol de cama.

Apesar da tentativa inusitada de escapar das forças policiais, o homem acabou sendo detido pelos agentes.

Vídeo registra momento em que homem ‘finge’ ser botijão de gás para não ser preso e policiais caem na risada; assista

O registrou acabou se tornando viral nas redes sociais e gerando inúmeras reações dos usuários.

Ainda de acordo com as informações, o caso aconteceu no mês passado. Confira vídeo divulgado no YouTube:

