Mulher gera polêmica ao revelar roupa escolhida para velório de avô; ‘Sei que ele aprovaria’

Uma mulher, cuja identidade não foi revelada, dividiu opiniões entre os internautas recentemente, após compartilhar uma foto do look que utilizaria no velório de seu avô.

De acordo com detalhes revelados pelo portal Mirror UK, ela compartilhou a foto no site Reddit com a legenda: “Hoje é o funeral do meu avô e sim, vou vestida com essa roupa, e não, não estou nem aí para o que as pessoas podem pensar, porque no final do dia mesmo que seja um dia triste eu tenho o direito de me vestir como me sinto (para ser honesta) se você tiver, ostente. Além disso, se meu avô ainda estivesse vivo, eu saberia que ele aprovaria”.

Reprodução – Reddit

Os internautas se manifestaram sobre a publicação da mulher e deixaram mensagens como:

“As pessoas estão lá para prestar homenagem ao seu avô e você realmente se sente bem em fazê-los se sentir desconfortáveis ​​quando já é uma ocasião realmente terrível?”;

“Eu entendo o que você está dizendo e outras coisas, mas às vezes você tem que levar em consideração as opiniões e os sentimentos das outras pessoas”.

Segundo o Mirror, a mulher rebateu alguns comentários, respondendo em um deles: “Este dia não é sobre os sentimentos das outras pessoas. É sobre meu avô”.

