Morre mulher que amamentou os filhos para salvá-los após um naufrágio

No dia 3 de setembro, sexta-feira, um grupo de amigos realizou uma viagem de barco saindo de Higuerote, na Venezuela, com destino à Ilha Tortuga, localizada no estado de Miranda. No entanto, uma onda fez com que o casco do barco quebrasse causando um naufrágio.

Conforme divulgado pela ABC, o naufrágio aconteceu após uma forte onda atingir o barco, fazendo com que o casco fosse rompido. Até o momento, cinco pessoas permanecem desaparecidas.

#7Sep ¡Búsqueda y Salvamento!



Mantenemos activo el caso SAR 024 para encontrar a los 8 pasajeros de la lancha a motor que zarpó desde #Higuerote hasta La Tortuga. Hasta el momento se han rescatado 4 personas, quienes fueron trasladados a la Base naval de La Orchila.@HAbreuMRT pic.twitter.com/cc5AUjOr0L — INEA (@inea_venezuela) September 7, 2021

Após alguns dias do naufrágio, um resgate foi efetuado no local. Mariely Chacón, de 40 anos, ficou à devira com seus dois filhos e a babá da criança.

Para manter as crianças vivas, Mariely bebeu a própria urina e amamentou os filhos, evitando que as crianças desidratassem.

A mãe manteve os filhos vivos ao amamentá-los após naufrágio

Os filhos de Mariely, José David, de seis anos, e María Beatriz Camblor, de dois anos, foram resgatados com vida, assim como Verónica de Jesús Martínez, de 24 anos. Os três permanecem recebendo atendimento médico e seguem em recuperação.

Infelizmente, Mariely não sobreviveu ao acidente. Segundo divulgado pelos patologistas responsáveis pela análise do caso, a mulher faleceu em decorrência de choque eletrolítico, causado por um quadro de desidratação severa.

Possivelmente, o quadro de desidratação foi acelerado devido a amamentação das crianças enquanto aguardavam por resgate.

Até o momento, não foram divulgadas novas informações sobre os outros passageiros da embarcação.