Em crime chocante, mulher morre após ser vítima de estupro coletivo na Índia: um já foi preso e pode ser condenado a pena de morte

Um crime chocante ocorreu na cidade de Mumbai, na Índia, e ganhou grande repercussão internacional. Uma mulher de 34 anos morreu após ser vítima de um estupro coletivo.

Como detalhado pelo site Meganoticias, a vítima foi agredida por um grupo de seis indivíduos, fato que gerou uma onda de manifestações.

O crime ocorreu há duas semanas, quando a vítima caminhava na companhia de um amigo após ir ao cinema.

O homem que acompanhava a mulher foi brutalmente atacado com uma barra de aço, enquanto ela era espancada e estuprada pelos demais.

A vítima chegou a ser socorrida e ficou duas semanas em um hospital no país indiano, mas acabou não resistindo aos graves ferimentos.

Paralelamente, a polícia prendeu um homem sob suspeita de estupro e homicídio, que teria sido identificado pelas câmeras de segurança que estavam no local do crime.

Ainda de acordo com as informações, foi indicado que se ele for considerado culpado, pode receber condenação de pena de morte.

No contexto deste evento fatal, uma série de protestos ocorreram em Mumbai devido à violência contra as mulheres.

