Vídeo que mostra rapidez de cobra mortal quase termina em ataque; ela tentou ficar na altura do homem

Um vídeo que mostra a captura de uma cobra-rei quase terminou mal, mas mesmo assim se tornou viral nas redes sociais. Esta é uma das espécies mais mortais do mundo, pois apenas uma picada é suficiente para matar 20 humanos ou um elefante.

De acordo com o portal Gulf Today, o caso aconteceu em Belthangady, na Índia. O réptil foi encontrado em um banheiro e um profissional foi chamado para capturá-lo.

Ashoke, conhecido por resgatar cobras há anos, tentou usar uma espécie de pinça grande para pegar o rabo da cobra do lado de fora do banheiro. No entanto, em segundos, a enorme cobra o enfrenta com boa parte do corpo fora do chão, alcançando quase a altura da cintura do homem.

O homem recuou rapidamente para evitar ser picado e conseguiu conter o animal que mais tarde foi solto na natureza.

Confira as imagens:

King Cobra stands tall during rescue operation in India King Cobra stands tall during rescue operation in India https://bit.ly/3E6Vfx3 Publicado por Gulf Today en Domingo, 12 de septiembre de 2021

Outro vídeo se tornou viral mostrou um susto e tanto com uma cobra que também decidiu enfrentar um humano, segundo o Catch News.

Novidade:

O caso foi registrado por uma câmera de segurança de uma casa no Texas, nos Estados Unidos. As imagens mostram uma cobra dando um bote em uma mulher distraída na sua varanda.