VÍDEO: golden retriever brincalhão ignora dona, se ‘afunda’ em poço de lama e fica totalmente irreconhecível; assista registro viral

Um vídeo engraçado registrou o momento em que um golden retriever brincalhão ignora a dona, e entra em um poço de lama, e fica totalmente irreconhecível

O registro foi compartilhado recentemente no Twitter pela página @itimaliasof, com quase 1 milhão de seguidores.

No vídeo, é possível ver o momento em que o animal parece se divertir no poço de lama.

A dona aproveita para gravar o momento, e até tenta conter o cachorro com a voz, que parece ignorar. Outro cão também aparece na cena, no entanto, um pouco mais tranquilo.

Reprodução Twitter

O registro acabou se tornando viral nas redes sociais, gerando inúmeras reações dos usuários.

Ainda de acordo com as informações, o vídeo já conta com mais de 160 mil reproduções. Confira:

