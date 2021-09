Vídeo angustiante registra momento em que gato em perigo é salvo em estádio por torcedores nos Estados Unidos

Um vídeo angustiante registrou o momento em que um gato em perigo foi salvo em um estádio por torcedores nos Estados Unidos.

O animal foi resgatado nas arquibancadas do Hard Rock Stadium em Miami, na Flórida, como detalhado pelo site Cooperativa.

Nas imagens, é possível ver o momento angustiante em que o gato fica pendurado com apenas uma pata.

Os torcedores de um jogo de futebol ficaram horrorizados ao ver o gato nesta situação, mas, coletivamente, evitaram que ele se machucasse.

O pequeno registro acabou se tornando viral rapidamente pelas redes sociais, gerando inúmeras reações.

Ainda de acordo com as informações, apesar do susto, o animal passa bem. Confira registro:

