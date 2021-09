Mãe se irrita com observação de seus vizinhos sobre forma como ela amamenta seu filho

Amamentar não é uma tarefa fácil. É um momento de vínculo entre mãe e bebê que leva à novas descobertas tanto para a criança, quanto para a mãe. Quando se está no ambiente de casa, com uma certa garantia de privacidade, esta tarefa tende a se tornar mais ‘tranquila’, mas não foi bem isso que aconteceu com essa mãe.

Segundo o The Mirror, uma mulher ficou furiosa após seus vizinhos reclamarem que podiam vê-la amamentando seu bebê. Os vizinhos anteriormente também já haviam causado problemas a mulher por ela tomar banho de sol, em seu próprio jardim, durante a gravidez.

Ela foi até o Reddit, onde pediu a opinião de outros usuários sobre a situação que está vivendo.

Ela e seu marido moram na casa há cinco anos e um novo casal mudou-se para a casa ao lado enquanto ela estava grávida de dois meses. Os problemas entre os casais começaram assim que os novos vizinhos a viram, pela janela do segundo andar, tomando sol no jardim.

Segundo ela, o homem disse que a cena os deixava desconfortáveis e mais tarde revelou que eles tinham problemas de fertilidade.

Com o nascimento da criança, os problemas vêm se tornando mais intensos.

Vizinhos exigiram que ela não amamente o filho no jardim de sua própria casa

Com o nascimento de seu filho, a mulher viu a situação piorar significativamente. Ela até mesmo recebeu reclamações sobre os vizinhos poderem “ver a criança a partir de sua varanda”.

“Hoje, meu marido e eu estávamos fazendo um churrasco no quintal. O bebê estava com fome, então comecei a amamentar. Quando olhei para a casa deles a Ana estava na varanda, ela entrou e poucos minutos depois o Paul estava de novo à nossa porta. Entreguei o meu filho ao meu marido e abri a porta”, relatou a mulher.

Segundo ela o vizinho a criticou por amamentar em público, mesmo sendo no quintal da propriedade do casal, e por ser “imprudente”.

“Quando ele terminou, eu disse a ele para nos deixar em paz e não bater em nossa porta novamente. Se a esposa dele está tão chateada por ver um bebê, ela precisa de terapia e não dele assediando minha família”, desabafou a mulher que disse que fará o que quiser em sua própria casa.

Ela ainda disse que contou o ocorrido para sua mãe e que foi orientada por ela a se desculpar com o casal pois “nunca sofreu com infertilidade e precisa se desculpar”. No entanto, grande parte dos usuários disseram que ela não precisa se preocupar em pedir desculpas.

“Isso não é problema seu, é uma droga para eles, mas você realmente vai parar de ser mãe em certos pontos de vista porque eles não podem ter um bebê. Ela precisa parar de olhar para sua casa”, disse um usuário.

Outro comentou dizendo que o problema diz respeito somente aos vizinhos: “Isso é um problema deles, não seu”.