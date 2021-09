Mãe entra em pânico ao descobrir que filha deu seu brinquedo sexual de presente para amiguinha da escola

Qual seria a sua reação se recebesse a mensagem do responsável por uma criança dizendo que sua filha deu de presente para a coleguinha um brinquedo sexual seu? Aos que estão curiosos, esta foi uma situação que aconteceu com Kahla Maneely, mãe de Myla Eisenhower, uma garotinha de 5 anos.

De acordo com detalhes compartilhados pelo portal Mirror, Kahla compartilhou em suas redes sociais, prints da conversa que teve com a mãe da amiguinha de sua filha.

Na troca de mensagens, que a todo o momento foi encarada com leveza e tom engraçado, Maneely foi surpreendida pelo texto inicial que dizia, acompanhado de uma foto: “Ei ____ deu isso para ____ no ônibus hoje?”.

Sobre a mensagem, a mãe da garotinha de 5 anos comentou em entrevista: “Levei um segundo para juntar dois e dois e meu coração afundou na boca do estômago. Eu não sabia o que fazer, nunca fiquei tão envergonhada em toda a minha vida”. Ela afirmou ainda que reforçou por diversas vezes para a mãe da criança “presentada” que não havia utilizado o objeto e que este fazia parte de um kit com 4 itens.

Por fim, após toda a situação ser esclarecida, Kahla conversou com a filha, que confessou ter conseguido o objeto no armário de cabeceira do pai, e agora espera que o bate-papo seja suficiente para que situações semelhantes não aconteçam.

Não foram revelados detalhes se a mulher quis recuperar o brinquedo sexual.

