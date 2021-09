Homem irrita a namorada para depois pedir sua mão em casamento

Uma mulher se sentiu desanimada com a forma como foi pedida em casamento pelo seu então namorado. Eles estão juntos há quase sete anos e são pais de uma criança de 1 ano de idade.

Segundo o The Mirror, a proposta de casamento deu início a uma discussão entre o casal por ter sido feita “no momento errado” e terminou com o homem jogando uma caixa de anel na direção da mulher enquanto gritava para que ela abrisse.

“Eu não fiz porque ele estava bravo”, declarou a mulher em uma postagem no Reddit. Ela ainda contou que no dia seguinte o companheiro voltou a ela com a caixa pedindo que ela a abrisse. No entendo, desta vez ela estava cuidando do filho do casal e prestes a entrar no banho.

“Ele me disse para abrir a caixa, aleatoriamente, do nada. Eu abro, e a caixa está vazia. De qualquer forma, ele ainda reforça ‘sim, apenas uma caixa vazia’ e fica abrindo e fechando algumas vezes enquanto eu perguntava a ele o que ele queria com aquilo”, relatou.

Segundo o relato da mulher, o homem então começou a se ajoelhar, antes de levantar e cair na gargalhada. Ele ainda pediu para que a namorada “aproveitasse o banho” enquanto pensava se realmente achava que a caixa estava vazia.

Ele irritou a namorada antes de pedi-la em casamento

Após sair do banho a mulher percebeu que seu filho ainda estava tristonho e deitou-se ao lado dele para ajudá-lo.

“Meu companheiro chegou novamente com a caixa de anal e disse ‘vazio’! E abriu de novo a caixa”, ela então relatou ter ficado irritada pois estava tentando amamentar e ainda não tinha tido tempo sequer de se enxugar após o banho.

“De qualquer forma, ele acha que é um jogo divertido ficar jogando a caixa vazia em mim. Ai ele a pegou da cama, se ajoelhou no chão e perguntou se eu me casaria com ele”, disse a mulher que também relatou que o pedido aconteceu enquanto ela tentava amamentar o filho que chorava a ‘plenos pulmões’.

Depois de aproximadamente 15 minutos, ela aceitou o pedido de seu namorado, mas também disse ter ficado extremamente decepcionada com a forma com que ele fez o pedido.

Por este motivo ela buscou o apoio da comunidade do Reddit, onde questionou os outros usuários sobre estar se sentindo chateada com o incidente.

Ao que tudo indica, os demais usuários compreenderam a situação da mulher e se sensibilizaram. “Obviamente, você não está em uma posição boa para uma proposta. Ele nem mesmo está tentando torná-la especial e apenas fazendo isso várias vezes. Isso é totalmente confuso”.