Esqueleto é encontrado dentro de elevador inativado

Engenheiros localizaram um esqueleto dentro de um elevador inativo há, pelo menos, 24 anos. A descoberta foi feita quanto uma equipe realizava reparos no elevador do hospital.

Segundo a ABC, a identidade da pessoa encontrada no elevador não foi localizada. Mesmo sem informações precisas sobre quem seria a pessoa, evidências mostraram que os restos mortais pertencem a um homem.

O DNA recuperado do esqueleto foi enviado para análise em um laboratório local.

A polícia espera identificar os restos mortais e agora passou a revisar informações sobre pessoas desaparecidas, há ao menos 24 anos, no distrito de Kaili de Basti, na região de Uttar Pradesh.

Equipe de reparos localizou o esqueleto dentro de um elevador

O elevador, localizado em um hospital indiano, estava funcionando desde o momento em que o hospital foi inaugurado em 1991. No entanto, em 1997 ele parou de funcionar e não recebeu manutenção para retomar as operações.

Este ano os chefes do hospital optaram por consertar o elevador. No momento em que ele voltou a funcionar, no início deste mês, os funcionários ficaram chocados com a descoberta do esqueleto dentro da cabine.

Confira também:

Uma investigação policial está em andamento para esclarecer informações sobre quem era a pessoa, o que ela fazia no elevador e qual foi a causa de sua morte.

Segundo o porta-voz da polícia local, Deependra Nath Choudhary, “Atualmente a polícia está investigando o caso. Para resolver o mistério do esqueleto masculino, foram designadas 24 delegacias de polícia do distrito”.

Até o momento não foram divulgadas novas informações sobre o caso e a identidade do esqueleto permanece desconhecida.