Usuários do Reddit se espantam com mural de ilusão de ótica

Que ilusões de ótica são feitas para confundir o cérebro, isso é fato, mas algumas parecem ter a habilidade de ‘desintegrar o cérebro’.

Algumas ilusões acabam viralizando e intrigando pessoas pelo mundo todo, como foi o caso de um mural localizado na área externa do Museu de Belas Artes de Montreal, no Canadá.

Segundo publicado pelo Daily Star, os usuários do Reddit estão cada vez mais intrigados pela obra em questão. Ela é composta por linhas em tons neutros que criam um caminho que passa a sensação de dunas de areia.

Ao longo de sua extensão também existem esferas cromadas que refletem a arquitetura ao redor do museu, fazendo com que muitos usuários fiquem vidrados na imagem por horas.

Mural de ilusão de ótica espanta pessoas ao redor do mundo

Um usuário do Reddit compartilhou a imagem da obra e rapidamente viu seu post alcançar diversas pessoas e receber dezenas de comentários.

Na legenda, ele explicava tratar-se de uma ilusão de ótica chamada “Dunas” e a classifica como uma “ilusão de ótica impressionante”.

Confira também:

Os demais usuários não conseguiram acreditar no que viram, principalmente no que diz respeito ao relevo do terreno onde foi feita a obra.

“Espera. Você está dizendo que é plano? E que as bolas cromadas são a única coisa lá além de tinta?”, comentou um usuário, ao que outro acrescentou: “A ilusão de obstáculos é minha ilusão de ótica favorita”

A obra, conhecida como “Dunas em movimento”, é um projeto datado de 2018. À medida que alguém se mexe ao redor do mural a forma das dunas se altera e o chão ganha vida fazendo tudo se desestabilizar.