Homem é condenado a 10 anos de prisão por atacar e injetar seringa com próprio sêmen em mulher; câmera de supermercado gravou o ocorrido

Thomas Bryon Stemen, um homem de 51 anos, de Maryland, nos Estados Unidos, foi condenado a 10 anos de prisão por atacar e injetar uma seringa com sêmen em uma mulher. Todo ocorrido foi registrado pela câmera de segurança de um supermercado, com o fato que ocorreu em fevereiro de 2020, porém que só teve desfecho recentemente.

De acordo com detalhes compartilhados pelo portal Publimetro Chile e com imagens que foram divulgadas em um vídeo no YouTube, o ataque aconteceu logo na entrada do estabelecimento. Nesta oportunidade, após sentir uma picada em uma de suas nádegas, Katie Peters tentou procurar, com a ajuda de Thomas, algum inseto que a teria supostamente atacado. O homem de 51 anos ainda disse: “Eu sei, parece uma picada de abelha, não é?”.

Ao chegar em casa, a mulher identificou a lesão e então foi até a polícia realizar sua denúncia. E após analisar as imagens da câmera de segurança, oficiais identificaram Stemen e no momento da prisão, encontraram mais seringas com sêmen em seu poder.

Sobre o momento pós-ataque, Peters contou em entrevista que estava dirigindo para casa quando começou a sentir uma forte dor. “Liguei para o meu filho e disse: ‘Algo não está bem, espero que não aconteça nada. Espero voltar para casa, te amo’”.

Além da condenação aos 10 anos de prisão pelo ataque à Katie, Thomas já tinha histórico anterior de detenção por violência doméstica, crime este que foi condenado em 1999.

Confira abaixo o vídeo que mostra o ocorrido. (Caso não consiga visualizá-lo, basta que acesse o link).

