Uma rocha gigantesca aparece do nada no meio de cidade e objeto misterioso intriga moradores na Colômbia recentemente.

Como detalhado pelo site Meganoticias, os moradores da cidade de Barranquilla ficaram chocados com o súbito aparecimento de um suposto meteorito.

O estranho acontecimento surpreendeu os vizinhos, pois ninguém viu ou ouviu se a pedra caiu do céu, de outro lugar ou se alguém a colocou lá.

Tudo gerou ainda mais incerteza depois que se constatou que essa pedra tinha alguns desenhos feitos com tinta branca.

As respectivas autoridades deslocaram-se ao local onde se encontrava esta rocha e procederam ao isolamento da área para estudar a descoberta.

Ainda de acordo com as informações, o objeto misterioso foi encontrado especificamente no bairro Villas de San Pablo. Confira fotos:

