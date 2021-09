Mulher é expulsa de voo após comissário considerar seu top ‘inapropriado’; ‘Aparecia a minha barriga’

Uma mulher compartilhou recentemente no TikTok uma experiência a qual enfrentou ao tentar voar com a companhia Alaska Airlines. De acordo com uma gravação publicada, ela foi expulsa de um voo, após um comissário de bordo considerar que o top que vestia era “inapropriado”.

Como se pode acompanhar nas imagens, Ray Lin Howard foi escoltada pela polícia até uma sala, local em que forneceu mais detalhes sobre o que aconteceu. “Eles me assediaram por causa das minhas roupas. Eu coloquei a camisa”.

Durante sua conversa com o oficial, Ray foi questionada se havia retirado a peça que teria causado o conflito com o funcionário da Alaska Airlines e sobre isso, ela respondeu mostrando que ainda a utilizava por debaixo de outra roupa: “Eu estava vestindo isso, eles me pediram para colocar a camisa, eu coloquei de volta , e então eles se aproximaram de mim novamente, dizendo que eu não podia usar isso, que minha barriga estava visível e que não era apropriada”, relatou.

Para evitar um conflito maior, o policial, cuja identidade não foi revelada, esclareceu que a mulher não estava detida, porém tentou afirmar que a companhia teria um “código de vestimenta a seguir”. “Eu pesquisei, estou dentro do código de vestimenta permitido. Eles estão me assediando e agora me detém uma vestimenta, foi o que aconteceu”, afirmou Howard.

Sobre o código de vestimenta

De acordo com o portal 20 Minutos, o código de vestimenta da Alaska Airlines é “casual e o requisito é simplesmente uma aparência elegante e arrumada . Roupas sujas e pés descalços nunca são aceitáveis. Espera-se que você use o bom senso, mas os agentes de atendimento ao cliente terão a autoridade final para recusar a viagem devido a vestimenta ou aparência inadequada”.

Não foram revelados detalhes adicionais sobre o caso até o momento.

Por fim, confira abaixo o vídeo divulgado no TikTok. (Caso não consiga visualizá-lo, acesse o link).

