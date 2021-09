Jovem consulta ginecologista por dores nos ovários e médico recomenda nutricionista; ‘Você está muito gorda’

Candela Teijeiro, uma jovem modelo plus size da Argentina, compartilhou recentemente em suas redes sociais uma experiência incômoda que teve ao tentar se consultar com um profissional ginecologista.

De acordo com detalhes compartilhados pelo portal Mega Notícias, muito mais do que a recomendação para outro profissional, Teijeiro ficou impactada com a forma como foi tratada e o discurso utilizado pelo profissional.

Em entrevista, a jovem relatou que o médico disse: “Você está muito gorda”.

Você pode se interessar por:

Segundo informações, ela chegou a gravar um vídeo no TikTok em que reforçou que seu problema não era consultar um nutricionista, mas sim receber a recomendação de uma dieta alimentar, sem nenhum exame prévio ou esclarecimento detalhado de o porquê seguir tal orientação.

Ainda sobre o discurso do médico, cuja identidade não foi revelada, Candela disse: “Jogou-me um pedaço de papel e a única coisa que ele falou foi ‘nutricionista’. Vá ao nutricionista e verá como muda a sua vida”.

Reprodução

Por fim, não foram revelados detalhes adicionais sobre o caso.

Além do caso da jovem argentina, que tal ler mais uma notícia?