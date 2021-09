Homem morre ao comprar lanche no drive-thru

Um homem morreu após ser atingido pelo próprio carro enquanto tentava realizar o pagamento se seu pedido em um drive-thru do McDonald’s. O acidente aconteceu em um dos restaurantes da rede localizado em Vancouver, Canadá.

Conforme publicado pelo The Mirror, a polícia canadense informou que a filmagem do sistema de câmeras de vigilância mostrou o momento em que o motorista deixa um objeto cair para fora do carro.

Acredita-se que ele tenha deixado o cartão do banco cair enquanto realizava o pagamento de seu pedido. Quando foi tentar recuperar o objeto, o veículo começou a andar e o prendeu entre a porta e o batente.

Segundo a policial Tania Visintin, o homem recebeu os primeiros socorros no local, mas ele não resistiu.

“Este é um cenário absolutamente doloroso. Nossas mais profundas condolências vão para família e amigos deste homem”.

A tragédia aconteceu por volta das 5 horas da manhã e foi presenciada pelos familiares do homem e por funcionários do restaurante.

A policial Visintin, que atendeu ao chamado, declarou: “As pessoas não estão acostumadas a ver esse tipo de incidente acontecer, especialmente em seu local de trabalho. Eu diria que todos estão abalados”.

Ela ainda acrescentou: “Normalmente, quando ouvimos falar de um acidente fatal com um veículo motorizado, geralmente é um acidente envolvendo ao menos dois veículos. O fato de nenhum outro veículo estar envolvido no acidente o torna estranho”.

A polícia segue conduzindo a investigação do caso e agora busca por imagens e testemunhas que possam auxiliar a esclarecer o ocorrido.