Casal viraliza após substituir a florista do casamento por um ‘garoto da cerveja’

Uma das partes mais emocionantes de uma cerimônia de casamento é o momento em que a florista entra abrindo caminho para chegada da noiva.

Muitos casais, que tem filhos ou crianças na família, optam por seguir essa tradição, mas um par de noivos decidiu que seu casamento seria diferente.

Segundo reportagem divulgada pelo The Mirror, um par de noivos tiveram uma ideia um tanto quanto diferente, e que rendeu o título de “icônico” ao casamento.

Confira também:

Eles compartilharam as imagens do momento em que um “garoto da cerveja” entra pelo corredor da cerimônia e entrega cervejas aos convidados no lugar da florista.

Registros do ‘garoto da cerveja’ no casamento foram compartilhados no TikTok

Brenda, o noivo, publicou o vídeo do momento em sua conta do TikTok. Nas imagens é possível ver um de seus amigos caminhando descalço pelo corredor, utilizando uma camisa de verão, shorts e levando um balde de cerveja pendurado em seu pescoço. O balde continha pétalas de flores e latas de cerveja.

Ele alternou casualmente entre jogar pétalas pelo caminho e na cabeça dos convidados do casamento e entregar cervejas para alguns convidados.

Os convidados pareceram gostar da ideia e foram vistos sorrindo enquanto recebem as latas geladas de cerveja,

Assim como os convidados, pessoas que assistiram o vídeo também pareceram gostar da ideia do casal.

“Isso é realmente icônico”, comentou um seguidor, enquanto outro complementou: “Meu Deus, queria ter sido convidado para o casamento apenas pela cerveja e pela música”.

Um terceiro comentário ressaltou que a cerimônia transmitiu a personalidade dos noivos, “Adorei que o casamento tenha sido exatamente o que você queria. É absolutamente incrível”.