Um homem vestindo somente uma máscara de látex preto foi visto andando em meio a carros

Um homem nu trajando somente uma máscara de látex preta foi visto “olhando para o tráfego” em uma rodovia por volta das 7 horas da manhã. A cena foi presenciada pelo motorista Craig Upton, que acionou a polícia.

Segundo informações do The Mirror, a polícia está à procura do homem que foi visto correndo em direção a uma floresta próxima a região de Hants, Inglaterra.

Conforme relato de Craig, o homem “Estava parado em um portão de cinco barras em um acostamento… nu com a máscara preta de látex. Ele apenas ficou parado, olhando para os carros como um filme de terror, e então, quando voltamos depois de dar meia volta, ele estava fugindo”.

O porta-voz da polícia de Hampshire relatou ter recebido a ligação do homem. “Recebemos um relatório sobre o avistamento de um homem suspeito se expondo ao tráfego por volta das 7 horas da manhã do dia 7 de setembro”.

Este não foi o primeiro registro de uma pessoa utilizando uma máscara de látex

Um relato anterior sobre um homem utilizando trajes de látex que cobrem o corpo todo foi registrado a pouco tempo na região de Somerset.

Ele estava aterrorizando os moradores ao saltar de moitas e locais escuros enquanto fazia gestos sexuais e grunhia, conforme reportam os residentes. O homem conseguia fugir antes que fosse possível fazer qualquer tipo de questionamento sobre suas ações.

Além deste caso, relatos de outro homem utilizando uma roupa do mesmo tipo foram feitos no ano de 2019. Ele aterrorizava os moradores da região pulando e grunhindo na frente deles.

Na época do ocorrido, uma das vítimas, de 20 anos, declarou que temia ser atacada pelo homem misterioso.

Até o momento não foram divulgadas novas informações sobre a figura que apareceu em Hants no último dia 7.