Mulher revela dificuldade em encontrar amigas porque ‘seus namorados sempre a desejam’

Moriah Mills, uma mulher de 27 anos, compartilhou recentemente um desafio que enfrenta. Aos que estão curiosos, ela revelou em entrevista que tem dificuldades em encontrar amigas, pois seus parceiros sempre “querem namorá-la”.

De acordo com detalhes compartilhados pelo portal Mirror, Moriah, que é modelo, explicou mais alguns detalhes em sua conversa. “Sempre fui eu, eu e eu, sendo um pouco solitária e preferindo minha própria companhia. Eu costumava me importar, mas agora eu simplesmente me amo”, contou.

Durante a entrevista, Moriah esclareceu ainda que por diversas vezes foi alvo de ciúmes por suas então amigas. “A maioria das mulheres tem me julgado porque seus maridos e namorados me querem”.

Você pode se interessar por:

Diante da situação anterior, a modelo, que também canta rap, revelou que a maioria de seus amigos atuais são rapazes, contudo “não os chamaria para jantar e beber algo para sair”.

Por fim, Mills disse que tem trabalhado mais a questão de confiar nas pessoas, porém reforçou que isso não é algo que a afete diretamente. Por enquanto, ela conta com a companhia prioritária de seu cachorro, Charlie.

Além do caso da mulher de 27 anos, você pode se interessar por: