Mulher fica irritada ao descobrir que uma artista está vendendo ilustrações da casa de sua família

Uma mulher descobriu recentemente que uma artista está vendendo desenhos de sua casa por 40 libras (aproximadamente R$290). Ela, que mora em uma casa “notável”, compartilhou sua experiência em um fórum de mães do Reino Unido, o Mumsnet.

Segundo publicação do The Mirror, a mulher explicou que sua casa é “notável” por conta da história de sua família no bairro onde mora. “Não somos uma família de destaque agora, mas as gerações mais velhas ainda se lembram. Fora que é uma bela casa, então as pessoas a notam”.

Por conta da casa ser considerada “fora dos padrões”, ela não se espantou ao descobrir que uma artista local está vendendo ilustrações de sua casa. No entanto, os ângulos pintados não podem ser vistos da rua, o que significa que a ilustradora pode ter invadido sua propriedade para tirar uma foto.

Ela explicou a situação em sua postagem: “Estou aborrecida com isso pois ela nunca entrou em contato com a gente para pedir permissão. Estou sendo irracional em me sentir assim? Você faria contato para pedir a artista que remova as obras da casa do site?”.

Segundo a dona da casa, a artista parece ser uma ilustradora bem conhecida. “Ela desenhou muitos edifícios locais, não apenas o meu, e seu site mostra o desenho no local. Ela pode muito bem ter desenhado a partir de uma fotografia, mas é igualmente provável que tenha desenhado com a casa à sua frente”.

A proprietária acredita que a artista entrou em sua propriedade sem pedir permissão

Ainda segundo a dona da casa, “Não há calçada ou janela na frente da casa de onde ela possa ser vista e, com a cobertura das árvores, seria muito difícil fazer isso de fora da propriedade. Não estou suponde que isso foi o que ela fez, mas é provável”.

A opinião das pessoas ficou dividida. Alguns usuários questionaram se as ilustrações realmente tiveram um impacto negativo na vida da mulher enquanto outros reforçaram que a artista tem liberdade para realizar o desenho de casas.

Por sua vez, alguns usuários se solidarizaram com a situação da mulher: “Ela monetizou sua propriedade privada para seu próprio ganho financeiro e seu site pode levar as pessoas a quererem ver a casa pessoalmente, aumentando a probabilidade de invasores em sua residência”.

“Eu não ficaria feliz com isso. Não importa sé é uma casa notável, na área, é a casa da sua família”, escreveu outro participante do fórum.