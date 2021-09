Mulher briga com a irmã após ela batizar o filho com nome de um porquinho famoso

Uma mulher discutiu com sua irmã quando ela revelou a escolha de nomes para seus filhos gêmeos. A mãe, fã da história do filme “A menina e o porquinho”, decidiu homenagear as crianças com nomes que fazem referência ao romance.

Segundo o The Mirror, a tia dos bebês foi ao Reddit contar o caso. Ela pediu conselhos para lidar com a escolha da irmã.

“Então, minha irmã está grávida de gêmeos, o que é incrível! Ela sempre quis ser mãe, mas passou um tempo dando aulas na Ásia, então quando ela descobriu que estava grávida nós ficamos extremamente animados por ela”, escreveu a mulher.

“Bem, ontem ela anunciou os nomes que dará aos filhos e é aí que as coisas mudam. O bebê um vai se chamar Oliver Lee. Esse é um nome decente, certo? O bebê dois vai se chamar… Wilbur Felix. Como o porco do ‘A menina e o porquinho’”, relatou a tia.

Ela tentou convencer a irmã a mudar o nome de seu sobrinho, que faz referência a um famoso porquinho dos cinemas

A mulher continuou seu relato explicando como reagiu a notícia dos nomes de seus sobrinhos. “Quando ela me disse eu tentei apoiar o nome 1, mas quando ela perguntou sobre o segundo nome, fui honesta. Não acho que seja um bom nome, ou ao menos um bom primeiro nome.”.

Ela segue explicando que acredita que o nome fará com que seu sobrinho sofra bullying na escola, e disse a irmã que “Wilbur” funcionaria melhor como nome do meio ou até mesmo um apelido.

“Ela me disse que eu estava sendo uma idiota e que é um nome muito bom. Que ele definitivamente não será intimidado porque muitas crianças hoje em dia nem sabem o que é o filme”, explicou a mulher.

Por sua vez, preocupada com o futuro de seu sobrinho, ela explicou à irmã que ela poderia nomear o filho como quisesse, mas que estava garantindo que o filho fosse “provocado quando ela poderia simplesmente dar a ele um primeiro nome normal”.

Os usuários ficaram com as opiniões divididas, apoiando as irmãs com seus argumentos. “Seu raciocínio é válido. Wilbur é um nome de estilo antigo, e faz referências a livros, filmes e TV. Tudo que uma criança precisa fazer é conectar Wilbur a um porco, e o cyber-bullying começará.”, declarou um dos usuários.

Enquanto isso, outro afirmou que “Sua irmã está certa, as crianças não saberão. Há diversas coisas com as quais o nome pode estar conectado.