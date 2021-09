O que são as luzes misteriosas vistas no céu durante terremoto que atingiu o México; veja vídeos do fenômeno

Diversos vídeos registraram o momento em que luzes misteriosas tomaram o céu de Acapulco. Os registros foram feitos durante o terremoto de magnitude 7.1 que atingiu a região durante a noite desta terça-feira.

Por mais que seja um fenômeno raro, luzes deste tipo também foram vistas durante outro terremoto que atingiu o México em 2017.

El cielo en la CDMX se llenó de luces durante el #Sismo pic.twitter.com/VYcPECYEnV — Gurú Político (@guruchuirer) September 8, 2021

Conforme reportagem divulgada pelo Publimetro, apesar de parecerem raios, o fenômeno não se trata de uma tempestade, como muitos alegaram.

Segundo explicação divulgada pela Pictoline em seu Twitter, o fenômeno não é uma tempestade elétrica, mas sim o aparecimento das chamadas “Luzes de Terremoto”. Elas são causadas por rochas da crosta terrestre que, quando atingidas por uma onda sísmica, liberam cargas elétricas.

¿Viste las luces que aparecieron en el cielo durante el #Sismo?

Esta es una posible explicación 👇 pic.twitter.com/5NtYTFSiYF — pictoline (@pictoline) September 8, 2021

Estas cargas, por sua vez, se unem e disparam em direção ao céu em formato similar aos raios presentes em tempestades.

Luzes misteriosas são vistas no céu durante terremoto

Uma reportagem divulgada pela Uol apontou que as “luzes de terremoto” são documentadas desde os anos 1600, conforme estudos da Associação Sismológica dos Estados Unidos.

O fenômeno, que vem sendo estudado por pesquisadores da Universidade de Rutgers, EUA, pode ser visto como uma forma de alerta de prováveis terremotos. Registros anteriores apontam para sua visualização poucos dias antes de terremotos ocorridos em San Francisco, na Califórnia, e em Quebec, no Canadá.

🇲🇽 | O terremoto no México ativou o sistema de evacuação de prédios por toda capital. pic.twitter.com/OYfJNINVsX — RENOVA (@RenovaMidia) September 8, 2021

Um dos registros mais recentes foram de luzes similares as “luzes de terremoto” no céu do Japão, pouco antes do terremoto seguido de tsunami que atingiu o país em 2011.

Na noite do dia 7 de setembro, o terremoto de magnitude 7.1 foi registrado na região de Acapulco. O abalo foi sentido também em outras localidades como na Cidade do México, Morelos, Puebla, Oaxaca, Michoacán, Hidalgo, Estado do México e Jalisco.

Dados preliminares indicaram que o terremoto teve origem na área de Puerto Madero. O serviço de Proteção Civil também afirmou que outro tremor, com magnitude 5.2, aconteceu às 21 horas de ontem.