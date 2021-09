Mulher dá de cara com píton em banheiro de madrugada e imagens impressionam as redes sociais

Uma moradora do Texas, nos Estados Unidos, levou um grande susto ao se deparar com uma grande cobra no seu banheiro durante a noite.

De acordo com o portal de notícias 5 NBC, Patty Mireles Tidwell logo avistou a grande píton que mostrou sua língua bifurcada.

“Quando eu a encontrei, ela estava deitada na parte de trás do meu vaso sanitário, como na primeira foto. Mas não havia outra maneira de entrar, exceto pelo vaso sanitário”, disse a moradora.

Novidade:

Em publicações nas redes sociais, ela afirma que a única maneira da píton entrar em seu banheiro seria pelos canos do esgoto. Um vídeo da National Geographic mostra como ratos podem fazer isso facilmente.

A píton não é uma cobra nativa do local e costuma ser mantida como animal de estimação. No entanto, anteriormente um homem também foi surpreendido por está espécie em seu vaso sanitário no Texas.

O vídeo se tornou viral na Internet:

A cobra foi removida da casa de Patty por um policial que chegou a brincar que o animal seria transferido para uma “prisão de animais” por invadir sua casa.