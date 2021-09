Homem pede namorada em casamento utilizando um anel de noivado feito de plástico

Um dos momentos mais aguardados para um casal é o pedido de casamento. Um homem foi atacado online por “estragar” este momento após “pedir sua namorada em casamento” usando um anel de plástico depois de uma noite de bebedeira com seus amigos.

Segundo reportagem do The Mirror, o homem, de 35 anos, disse que nos últimos três anos de seu relacionamento ela “deixou bem claro que quer se casar”. Ele pediu a ela que esperasse porque “isso vai acontecer um dia”.

Em uma publicação anônima no Reddit, ele explicou o ocorrido: “Na noite passada eu estava com alguns amigos e fiquei um pouco bêbado. Enquanto estava fora, fomos nos fliperamas para nos divertir.

Ganhei um anel de plástico e no meu estado de embriaguez eu pensei ‘seria uma ótima ideia eu fingir pedi-la em casamento com isso’”.

Proposta de casamento com anel de plástico

O homem ainda disse que os amigos riram e concordaram com a ideia. “Cheguei em casa depois da meia noite e acordei minha namorada dizendo para ela sair da cama rápido, em um tom urgente”, relatou o homem.

Segundo ele, a mulher ficou preocupada pensando que algo pudesse estar errado. “Eu disse a ela para se sentar na beira da cama. Então me ajoelhei e mostrei o anel de plástico perguntando ‘você quer casar comigo?’, depois comecei a rir”.

Ele ainda relatou que a namorada percebeu na hora que era uma brincadeira. “Estupidamente perguntei a ela como ela sabia que era uma piada e ela disse: ‘é melhor ser com esse anel!’”.

No entanto, a “piada” pareceu não ter um efeito muito bom: “Hoje ela está chorando sem parar por eu ter zombado dela e do nosso relacionamento. O irônico é que planejo pedir a mão dela em breve”, disse.

Segundo a opinião dos usuários do fórum, ele tem que se preocupar com a proposta real que pretende fazer. “É melhor você torcer para que ela não o deixe antes de você propor. Ela não está exagerando. Você fez piada com os sentimentos dela. Ela provavelmente está chorando porque sabe o que tem que fazer agora. Se eu fosse ela, definitivamente reconsideraria querer casar com esse tipo de pessoa”.