‘Amor proibido!’: jovem policial se apaixona pelo criminoso que estava investigando e o ajuda a escapar

Em uma história de amor proibido, uma jovem policial se apaixonou pelo criminoso que estava investigando e o ajudou a escapar.

Como detalhado pelo site Meganoticias, a investigadora criminal russa Madina Shukenova, 24, está sob investigação depois de se apaixonar pelo criminoso que ela deveria investigar por roubar dinheiro da conta bancária de outra pessoa.

Esta foi a primeira tarefa da jovem polícia e teve que investigar Mikhail Serbin, um homem de 22 anos.

No entanto, no meio da investigação, enquanto o suspeito aguardava julgamento com uma medida cautelar, ele desapareceu repentinamente.

Uma semana depois, as autoridades descobriram que Serbin e Shukenova estavam tendo um caso romântico.

Tudo depois de registrar o criminoso indo para a casa da investigadora em um carro que ela mesma lhe deu.

Por esse motivo, Shukenova está atualmente do outro lado da lei e está sob investigação criminal.

Ainda de acordo com as informações, a polícia alega que ela usou sua autoridade para ajudar na fuga de um suspeito criminoso. Confira:

