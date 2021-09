Vídeo impactante flagra momento em que gnu tentar matar a sede e é atacado brutalmente por crocodilo; assista

Compartilhado por um usuário do Instagram, um vídeo traz mais um retrato de como funciona a vida selvagem e de como as espécies se comportam para sobreviver. E aos que estão curiosos, nesta oportunidade, as imagens mostram uma cena envolvendo gnus e crocodilos.

Na gravação, que repercutiu entre os internautas, é possível acompanhar o momento em que um grupo de gnus tenta matar a sede em um rio, porém um deles é atacado por um crocodilo.

Ao analisar as imagens, pode-se perceber que poucos segundos depois, o réptil ainda recebe a ajuda de outros companheiros, o que facilita o ataque.

E embora a gravação tenha um corte em um determinado momento, acredita-se que dificilmente o gnu tenha escapado da situação com vida.

Cabe ressaltar que mesmo as imagens sendo consideradas fortes para alguns, elas nada mais são do que um registro da vida selvagem e de como as espécies se comportam para sobreviver.

Cabe ressaltar que mesmo as imagens sendo consideradas fortes para alguns, elas nada mais são do que um registro da vida selvagem e de como as espécies se comportam para sobreviver.

