Vídeo comovente registra momento em que cachorro caramelo escapa para ficar perto de dono que estava sendo atendido por socorristas

Um vídeo comovente registrou o momento em que um cachorro caramelo escapa para ficar perto de dono que estava sendo atendido por socorristas.

O vídeo emocionante foi compartilhado recentemente no Twitter pela página especializada @itimaliasof.

Nas imagens, é possível ver que o animal é seguro por outra pessoa, quando os socorristas fazem o atendimento.

De forma insistente, o cachorro caramelo acaba se soltando, e correndo rapidamente, para ficar perto da vítima.

Rapidamente, o vídeo acabou repercutindo nas redes sociais, e gerando inúmeras reações dos usuários.

Ainda de acordo com as informações, o registro já conta com quase 100 mil visualizações. Confira vídeo:

não merecemos os animais pic.twitter.com/8EMyYFjWBK — iti malias (@itimaliasof) September 7, 2021

