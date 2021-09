Empresário paga mais de R$ 1 mil por meias sujas e fotos de pés imundos

Sr. D, um empresário de 33 anos, da cidade de Hull, na Inglaterra, compartilhou recentemente em entrevista ao portal Mirror detalhes de um fetiche que possui. Aos que estão curiosos, o homem gasta por mês a quantia de £ 200 (euros), o equivalente a mais de R$ 1 mil [reais], com a compra de meias sujas e fotos de pés imundos.

Durante sua conversa, D, que teve a identidade oficial preservada, revelou que tem “grande fetiche” em adquirir e cheirar as meias com odor de utilizadas.

Sobre a forma como adquire as meias, o empresário revelou que envia mensagens de maneira online para algumas pessoas fazendo a oferta de dinheiro em troca dos itens. Ele ainda acrescentou detalhes de que paga o equivalente a £ 40 por 4 ou 5 meias usadas e em caso de pés sujos, que neste caso contam com um vídeo, o homem o adquire por £ 30.

D ainda revelou em entrevista que dependendo da situação ele pode chegar a pagar entre £ 60 ou £ 70 por “pessoas especiais”, sempre com foco em pés femininos. Ele contou que tem como objetivo mulheres entre 21 e 38 anos. “Eu gosto de meias e collants – as pessoas geralmente as usam por alguns dias e depois mandam. Algumas vão para a academia com elas ou saem para correr”, contou.

Por fim, embora o fetiche que pode ser considerado como peculiar para muitas, o empresário fez questão de esclarecer que é um “cara normal” e que não há “nada de decadente nisso”.

