Vídeo registra resgate dramático de homem que caiu em esgoto

Imagens foram divulgadas na conta oficial da polícia de Nova York no Twitter.

Um homem de 47 anos caiu quase 9 metros dentro de um bueiro do esgoto de Nova York. Um vídeo postado no Twitter do Departamento de Polícia de Nova York (NYDP) revelou o momento dramático do resgate do homem. Apesar do susto, ele só teve a testa cortada e uma perna ferida na queda. Veja o vídeo.

Members of @NYPDSpecialops Emergency Service Unit & @FDNY responded this morning to a man who fell approximately 30 feet into a storm drain. In collaboration with our fellow first responders, watch the body-worn camera footage of this heroic rescue. pic.twitter.com/7uArlIi0qj — NYPD NEWS (@NYPDnews) September 5, 2021

A equipe de emergência prestou os primeiros socorros e o homem foi encaminhado a um hospital. “Quando descemos lá, ele estava consciente, falava conosco, expressou dor na região do tornozelo”, disse Kenneth Logallo, do NYPD, para a Fox News. “Assim que obtivemos o equipamento necessário lá embaixo, nós o empacotamos e depois deixamos com os caras lá em cima. Toda a ajuda foi excelente”, finalizou.

Os investigadores encontraram com o irmão do homem no local, que disse às autoridades que seu irmão tinha um histórico de doença mental e ligou para ele depois que ele havia caído e ficado preso no bueiro.

P homem possivelmente estava escalando uma escada de um esgoto perto de uma rodovia do Queens na manhã de domingo. “Era no meio do nada, um antigo poço de água com um riacho correndo no fundo”, disse o chefe de operações especiais do FDNY, Patrick Ginty, de acordo com o New York Daily News. “Era apenas um poço aberto”, finalizou.