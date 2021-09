VÍDEO: jovem faz manobras ‘radicais’ com trator em fazenda e registro se torna viral nas redes sociais; assista

Um vídeo viral registrou o momento em que um jovem faz manobras ‘radicais’ com trator em uma fazenda.

O registro inusitado foi compartilhado no Instagram recentemente pela página de humor @rolealeatorio.

Nas imagens, é possível ver o momento em que ele empina a máquina, acelerando fortemente de forma arriscada.

O registro acabou se tornando viral nas redes sociais e gerando inúmeras reações dos usuários.

“Hoje no globo no grau”, “O relâmpago McQueen quando acelera forte perto do trator” e ” foram alguns dos comentários.

Ainda de acordo com as informações, a gravação já conta com quase 300 mil reproduções. Confira vídeo:

