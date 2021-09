Vídeo impressionante capta momento em que briga de bois assusta moradores e quebra mesas de bar; assista

Um vídeo impressionante captou o momento em que uma briga de bois assusta moradores e quebra mesas de bar.

Nas imagens, compartilhadas nas redes, é possível ver as pessoas curiosas com a ação dos animais, que ocorreu durante a noite.

No entanto, alguns moradores tentam fugir do local com receio de serem atingidos pela forte disputa na região turística.

Os bois avançam contra bares das redondezas e chegam a quebrar mesas e cadeiras.

Vídeo impressionante capta momento em que briga de bois assusta moradores e quebra mesas de bar

O registro acabou se tornado viral nas redes sociais e gerando inúmeras reaçñoes dos usuários.

Ainda de acordo com as informações, o caso foi gravado na Vila de Jericoacoara, no Ceará. Confira vídeo:

'BRIGA' de bois assusta pessoas e quebra mesas de bar na Vila de Jericoacoara, no Cearáhttps://t.co/U5OMHGBBhF pic.twitter.com/E6ligfRIhZ — Prensa Amambay (@prensaamambay) September 3, 2021

