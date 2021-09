Menino fica inconsciente após ser sugado pelo filtro de uma banheira de hidromassagem

Alex Williams compartilhou o acontecido com seu filho Harry. A família, que mora em Shrewsbury, passou por uma situação complicada quando Harry foi puxado pelo filtro de uma banheira de hidromassagem, ficando preso devido à sucção.

Segundo notícia divulgada pelo Metro UK, foram necessários três homens para soltar Harry, que ficou inconsciente devido ao acontecido. O resgate só foi possível pois os homens estavam próximos ao local no momento do ocorrido.

Alex Williams compartilhou fotos dos machucados causados pelo acidente. – Imagem: Facebook – Alex Williams

Williams ainda compartilhou no Facebook fotos dos ferimentos de seu filho, onde é possível ver lacerações nos ombros e costas da criança.

Após ser retirado da água, ele recebeu os primeiros socorros no local e foi levado ao hospital em um helicóptero devido a gravidade de seus ferimentos.

Ao descrever a banheira em que ocorreu o acidente, Williams disse que a saída do filtro estava “parcialmente coberta, mas há um grande orifício retangular que leva a água e a envia para o filtro”, segundo ele, foi por este orifício que Harry foi sugado.

A família conseguiu desligar o aparelho imediatamente após o ocorrido e os homens conseguiram resgatar o menino.

Harry foi retirado inconsciente da banheira de hidromassagem

Após ser retirado, o menino estava inconsciente e os próprios parentes iniciaram as manobras de ressuscitação cardiopulmonar. “Harry foi transportado de avião para o Hospital Infantil de Birmingham, onde recebeu um tratamento brilhante”, declarou o pai da criança.

Williams ainda acredita que a boa recuperação do filho também se deu por ele ter sido resgatado rapidamente.

“Se alguém tem ou está pensando em comprar banheiras de hidromassagem, spas ou piscinas, certifique-se de que sejam seguros para uso, verificados regularmente e que as crianças sejam vigiadas a todo momento, conforme indicado no manual do usuário”.

Williams também informou que Harry “está tendo uma recuperação brilhante’. Milhares de pessoas compartilharam e comentaram a postagem de Williams, estendendo votos de melhoras à Harry.