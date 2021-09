Escola proíbe entrada de mãe de aluno por conta de roupa ‘decotada’ e história acaba terminando em polêmica

Em uma história polêmica, uma escola proibiu a entrada da mãe de um aluno por conta de uma suposta roupa ‘decotada’. A situação absurda aconteceu recentemente na Colômbia.

Como detalhado pela Rádio Mitre, Cristian Caviedes frequentou a escola onde seu filho está estudando e sua companheira Isabel Castro não teve ‘permissão’ para entrar pelo modo de se vestir.

A família considerou “absurda” a afirmação da presidente da associação de pais sobre o vestuário, o que impedia a mãe do aluno de entrar na escola .

“Disse que ela não podia entrar vestida assim. Nos disse que no Manual de Convivência indicava o protocolo”, esclareceu Cristian ao jornal “El Tiempo”.

A história polêmica, que ocorreu recentemente, disparou entre os usuários depois que foi compartilhada nas redes sociais.

Ainda de acordo com as informações, o filho está na nona série e começou as aulas presencialmente.

No entanto, com a autorização e ajuda de um coordenador da unidade, os dois conseguiram entrar no estabelecimento apesar dos problemas levantados pela associação de pais. Confira:

