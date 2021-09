Em vídeo surpreendente, homem salva cachorro de ataque de capivara; assista

Compartilhado pelo perfil do Instagram @jungleexplore, um vídeo surpreendeu os internautas e tem repercutido. Aos que estão curiosos e se questionando o motivo, o registro traz uma situação envolvendo um homem, uma capivara e um cachorro.

Na gravação, que em apenas uma hora de publicada superou as 80 mil visualizações, é possível conferir o momento em que uma capivara investe contra um cachorro husky e por pouco não o atinge.

Veja depois mais um vídeo:

Ao analisar as imagens, pode-se perceber que um homem, cuja identidade não foi revelada, levanta o doguinho no momento exato em que a capivara tenta atacá-lo, o que faz com que o contato seja evitado.

Por fim, os internautas aproveitaram a oportunidade e além das milhares de visualizações, deixaram diversos comentários, dentre eles:

E então, quer ver como tudo aconteceu? Veja a seguir o vídeo divulgado no Instagram. (Se não conseguir visualizá-lo, basta que acesse o link).

