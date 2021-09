Vídeo flagra momento em que doguinho está dormindo e é despertado por urso; assista

Recentemente, compartilhamos um vídeo em que um homem desperta e encontra um leão do lado de fora de sua casa, e se esta situação já traz impacto para os humanos, para os animais, não será diferente, certo?

Aproveite e assista depois:

Aos que estão curiosos, uma gravação, que foi compartilhada pelo perfil do Instagram @jungleexplore, registra o momento em que um cachorro está dormindo e então é despertado por um urso.

Você pode se interessar por:

No vídeo, é possível perceber que o doguinho fica bastante intrigado com a presença do urso, e então, em meio a latidos, consegue fazer com que o animal selvagem deixe o quintal de sua casa.

Por fim, não foram revelados detalhes sobre o local em que o fato ocorreu, porém as imagens por si só demonstram o acontecido.

Sem mais delongas, veja abaixo o vídeo divulgado no Instagram. (Caso não consiga visualizá-lo, acesse o link).

E então, o que acha de conferir mais um vídeo?