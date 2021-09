Professora, ansiosa pelo show de Harry Styles, implora para que alunos mantenham as medidas de segurança contra o Covid-19

Com o relaxamento das medidas de restrição contra a Covid-19, os shows e festivais voltaram a acontecer por todo mundo. Mesmo que com algumas regras em vigor, como testes negativos para Covid e o ‘passaporte da vacina’, ainda é importante manter as medidas de prevenção.

Uma professora do ensino meio, desesperada para ver um show de Harry Styles decidiu utilizar os slides de suas aulas para relembrar os estudantes sobre a importância de manterem o uso de máscaras e o distanciamento social.

Conforme a reportagem do The Mirror, a Srta Vaughn, que trabalha no Texas, desenvolveu essa tática uma vez que as máscaras não são mais obrigatórias na escola. Desta forma, ela tenta se prevenir ao máximo para não ser contaminada e perder o show de Harry Styles.

Fã de Harry Styles, professora desenvolveu uma tática para conscientizar os alunos

Na mensagem presente nos slides, a professora faz uma contagem regressiva para o show e apresenta um lembrete para seus alunos manterem o distanciamento social. Ela incentiva os alunos a manterem distância caso apresentem algum sintoma ou caso tenham contato com alguém que testou positivo para Covid.

Ela ainda acrescentou o quanto é importante para ela: “Isso é sério para mim, por favor, não me deixem doente”.

No TikTok a professora pediu sugestões de placas que poderia colocar para conscientizar os alunos. Algumas sugestões interessantes foram dadas pelos usuários: “Eu daria um A para todos os alunos que usassem a máscara corretamente. É ético? Não. Daria conta do recado? Sim”.

Um outro professor acrescentou: “Sinto que devo fazer isso na minha sala de aula, é genial!”