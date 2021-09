Pastor pediu para ser enterrado vivo afirmando que supostamente ressuscitaria no terceiro dia

Em uma história chocante, um pastor de 22 anos da Igreja de Zion, uma congregação cristã na Zâmbia, pediu a seus paroquianos que o enterrassem vivo.

Tiago Sakara garantiu a seus seguidores que seria diferente, como detalhado pelo site Publimetro.

Já que no terceiro dia, eles teriam que tirá-lo e ele estaria vivo, emulando a ressurreição de Jesus, descrita a bíblia.

Sakara convenceu três de seus paroquianos a cavar uma cova rasa, amarrá-lo e enterrá-lo. Depois de três dias, eles tiveram que tirá-lo e o pastor supostamente estaria vivo, como afirmando pelo jovem.

Pastor: “eu retornarei”

“Voltarei à vida depois de três dias, como o Filho de Deus”, prometeu ele à sua congregação.

De acordo com a mídia zambiana, os homens seguiram as instruções de Sakara ao pé da letra, mas quando desenterraram o pastor, no terceiro dia, ele estava morto.

O milagre fracassado do pastor não só terminou com a morte de Sakara.

Ainda de acordo com as informações, a justiça também iniciou um processo contra os três homens enterraram o pastor vivo. Confira:

