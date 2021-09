Pai leva a filha de 2 anos para voar de paramotor enquanto a mãe observa tudo do chão

A pequena Matilda Harwood, de 2 anos, já está demonstrando ser uma entusiasta dos esportes radicais. Ela adora voar de paramotor em companhia de seu pai, Louis. Enquanto Matilda curte os voos na companhia do pai, sua mãe, Jenny, assiste nervosa a aventura dos dois.

Segundo reportagem do The Mirror, a dupla sobrevoou a região de Cleethorpes por cerca de 10 minutos antes de pousar em segurança. Contudo, a vontade de Matilda fez com que eles realizassem diversas outras viagens.

Louis, que adora esportes radicais desde adolescente, disse: “Demorou um pouco para convencer Jenny, mas Matilda adorou. Ela estava sorrindo e rindo o tempo todo e agora sempre que vou para o campo ela diz ‘Matilda vai voar’”.

Louis fez seu primeiro saldo de paraquedas quando tinha 16 anos e se tornou instrutor de paraquedismo tendo trabalhado com isso por 10 anos. Apenas três anos atrás ele decidiu se aventurar com um paramotor.

Apesar de estar acostumado a vida nas alturas, ele ficou um pouco receoso em levar a filha junto. “Antes da minha primeira viagem com Matilda, fizemos diversas verificações de segurança completas além de corridas práticas. Tive muita preparação e assegurei-me de que as condições meteorológicas fossem absolutamente perfeitas”.

Além disso, eles também utilizaram um arnês especialmente projetado para a criança.

Matilda adora voar de paramotor com seu pai

Apesar de estar nervoso em levar a filha para viagem nas alturas, Louis insiste que o voo de paramotor não é uma atividade perigosa. “É incrivelmente seguro. Você tem o motor nas costas e a asa acima de você”, disse.

Uma vez no ar, Louis decidiu não voar tão alto e levar a pequena para curtir o ambiente ao redor. “Não fomos tão alto, fomos até a praia, circulamos e foi tudo muito bom”.

Sentada no colo do pai, a pequena sorriu durante todo o passeio. Já a mãe, Jenny, ficou aliviada somente após ver a dupla em segurança: “Quando finalmente chegou o dia e Louis estava pronto para leva-la com ele, eu fiquei nervosa no chão, mas ela voltou dando risadinhas”.

Além de Matilda, eles também são pais de Hillary, de seis anos. Louis contou que também levou a filha mais velha para dar umas voltas.

“Também levei Hillary para voas comigo. Ela viu sua irmã mais nova fazer isso e, embora eu soubesse que ela estava muito mais nervoso do que Matilda, ela insistiu que queria tentar, mas não tenho certeza se ela irá querer voar de novo tão cedo”, disse Louis que também acredita ser importante incentivar as crianças a realizar diversas atividades.