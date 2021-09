Vídeo surpreendente registra momento em que jaguar escala pedra com jacaré; assista

Quando falamos sobre casos da vida selvagem que envolvem répteis, e em especial os crocodilos e jacarés, você possivelmente deve associar esta informação à ideia de que esses animais levam vantagem na maioria das vezes, certo? Entretanto, um vídeo compartilhado pelo perfil do Instagram @jungleexplore mostra uma cena em que o contrário também acontece. Vamos entender melhor?

Para quem ficou curioso, trata-se de um registro no qual um jaguar, após ter vencido o embate contra um jacaré, escala algumas pedras com o animal na boca para levá-lo para a mata.

E embora tenha enfrentado alguns desafios no meio do caminho, como se pode notar ao conferir as imagens, o felino teve êxito ao carregar sua presa.

Lembre-se: este vídeo é apenas um registro da vida selvagem

É isso aí! Como reforçado em outras oportunidades, este é apenas o retrato de como as espécies precisam se comportar para sobreviver.

Sem mais delongas, veja abaixo o vídeo divulgado no Instagram. (Caso não consiga visualizá-lo, basta que acesse o link).

