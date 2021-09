Vídeo impressionante registra momento em que baleia gigante ‘brinca’ com mulher que estava em caiaque próximo da costa

Vídeo impressionante registrou o momento em que uma gigante baleia ‘brinca’ com uma mulher que estava em caiaque próximo da costa.

Como revelado pelo site Cooperativa, uma baleia austral veio para navegar e “brincar” com uma atleta tranquilamente.

As imagens impressionantes foram viralizadas recentemente pelo fotógrafo Maxi Jonas, que as capturou com um drone.

“Foi uma manhã incrível, sem vento e com muitos animais”, disse ele, em uma postagem nas redes sociais.

Ainda de acordo com as informações, o registro foi captado na região de Puerto Madryn, na Argentina. Confira vídeo:

