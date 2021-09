Vídeo flagra encontro raro com sucuri; olhos tinham cor impressionante

O documentarista Cristian Dimitrius está fazendo sucesso no Instagram com imagens impressionantes gravadas durante um mergulho com uma sucuri em um rio no município de Bonito, no Mato Grosso do Sul.

De acordo com o portal Metrópoles, o fotógrafo mergulha desde 2007 e perdeu a conta de quantas vezes já nadou com uma sucuri.

“Uma das imagens mais enigmáticas que fiz de sucuris. Os olhos roxos indicam que ela esta pronta para trocar a pele, e se preparar para o acasalamento. Algo raro de se ver, ainda mais debaixo d’água”, escreveu na rede social.

Dimitrius publicou diversas imagens feitas durante seus encontros com uma das maiores cobras do mundo e assegurou que não cansa de se surpreender.

Veja e se surpreenda também:

Confira mais: