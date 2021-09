Termina o casamento entre um homem e sua boneca inflável

O musculoso Yuri Tolochko, de 36 anos, natural do Cazaquistão, ganhou fama internacional após se casar com uma boneca inflável no ano passado. Agora ele anuncia o divórcio após ter se apaixonado perdidamente pelo ‘cheiro brutal’ e pelo ‘toque de metal’ de um cinzeiro.

Segundo notícia divulgada pelo The Mirror, o fisiculturista afirma ter superado sua separação devastadora da boneca Margô e agora pretende construir uma nova vida. O primeiro passo para seu novo relacionamento com o cinzeiro é dar a ele uma vagina artificial.

A cerimônia de casamento entre Yuri e a boneca Margô ganhou as manchetes internacionais em novembro de 2020. O evento foi celebrado com a presença de diversos convidados.

A união do casal não durou muito pois Yuri se apaixonou perdidamente pelo cinzeiro de uma boate.

Homem se separa de boneca inflável para se relacionar com um cinzeiro

Segundo compartilhado por Yuri, a relação entre ele e o cinzeiro começou em uma sessão de fotos. “No começou eu apenas organizei uma sessão de fotos com ele. Mas então começou a me atrair. Eu queria tocá-lo novamente, cheirá-lo. Eu amo seu cheiro brutal, o toque de metal na minha pele”.

O homem também reforça que gosta do fato da peça não ser nova, e já ter sido utilizada por muitas pessoas.

Quando questionado sobre sua interação com objetos, Yuri afirmou: “Tenho uma paixão especial por objetos, eles sempre estiveram vivos para mim. Certamente não é o mesmo que uma pessoa, são sentimentos completamente diferentes”.

No entanto, caso ele queria dar um passo adiante em sua relação com o cinzeiro, ele enfrentará alguns obstáculos. Acontece que sua união com Margô está oficialmente de pé.