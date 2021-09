Robô aspirador é destruído e o culpado é revelado graças as imagens da câmera de vigilância; assista

Gabrielldennis, uma usuária do TikTok, chegou para casa e encontrou seu robô aspirador completamente destruído. Para descobrir o culpado pela destruição do aparelho ela precisou verificar as imagens de sua câmera de vigilância.

Segundo o The Mirror, ela verificou as imagens da câmera que instalou em sua casa para acompanhar o comportamento de seus cães enquanto estivesse fora.

Para sua surpresa, a câmera conseguiu capturar exatamente o que aconteceu com seu robô aspirador.

No vídeo, que já acumula mais de 30 milhões de visualizações, é possível ver um dos cachorros olhando pela janela enquanto outro relaxa na sombra e observa o robô fazer seu trabalho. Em determinado momento, o aspirador fica preso entre uma almofada e o rabo do cachorro.

Cachorro de estimação foi o culpado pela destruição do robô aspirador

No momento em que o robô aspirador fica preso entre o rabo do cachorrinho e a almofada, ele puxa parte dos pelos do rabo do animal, que se assusta e pula para tentar fugir do dispositivo.

Com o robô agarrado a seu rabo, o animal roda pela sala arrastando o aparelho atrás de si. O outro cachorro, por sua vez, parece confuso com tudo o que está acontecendo.

Em uma tentativa de se livrar do robô, o cachorro sobe as escadas com o aparelho ainda preso a seu rabo, em determinado momento o dispositivo se solta e é visto rolando escada baixo até a frente da porta.

Gabi garantiu que a aventura não causou danos ao cachorro, mas o mesmo não pode ser dito com relação ao aspirador. “RIP Frank The Roomba”, escreveu a dona do aparelho.

Entre os mais de 50000 comentários, alguns usuários brincaram com a situação dizendo que o robô “morreu fazendo o que amava”, enquanto outros defenderam o cachorrinho: “Claramente foi legítima defesa”.