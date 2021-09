Vídeo mostra encontro com cobra intimidante no mar; animal venenoso se aproxima rapidamente

Um youtuber que adora passar um tempo no mar teve uma surpresa perigosa ao ser perseguido por uma cobra que quase subiu em sua prancha.

De acordo com o portal Newsweek, Brodie Moss deu de cara com uma grande cobra do mar verde-oliva (Aipysurus laevi) na Austrália justo em uma época arriscada e sujeita a ataques.

Reprodução / Wikicommons / Sylke Rohrlach from Sydney / www.commons.wikimedia.org/wiki/File:Olive_Seasnake_-_Aipysurus_laevis_(Coral_Cove).jpg

“Nesta época do ano elas estão procurando uma parceira, e essas cobras mais velhas não têm tanta vantagem como as mais jovens”, explicou, relembrando a época de acasalamento destes animais.

Na gravação, é possível ver como a cobra venenosa desliza rapidamente na direção da prancha e chega muito perto do australiano.

“Ela veio direto a mim de novo. Que intimidante é isso. Olhe para isso. É um animal grande e velho. (…) Eles ficam tão frustrados. Se você for mordido, esse é o momento exato em que você será picado”, disse no vídeo.

Confira as imagens:

O youtuber explicou que as cobras marinhas normalmente evitam os humanos, mas nesta época do ano elas se tornam muito ativas, além de se tornarem “sexualmente frustradas e potencialmente agressivas” durante a procura de uma parceira para copular.

Um estudo recente do Scientific Reports, descobriu que estes animais tendem a se aproximar das pessoas com mais frequência nesta época porque os confundem com uma potencial parceira.

Estes animais tem uma visão limitada e podem chegar a rodear ou até lamber mergulhadores – que dificilmente escapam da investida, pois eles são muito rápidos na água.

Especialistas aconselham que a única forma de escapar de uma picada desta cobra é deixar que ela se aproxime e deslize tranquilamente ao seu redor, pois qualquer reação pode significar uma ameaça.