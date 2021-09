VÍDEO: menina de seis anos tatua coração na perna do pai; resultado acabou não saindo como esperado

Em uma homenagem, uma menina de apenas seis anos tatuou um coração na perna do pai recentemente.

Wesley Owens compartilhou por meio do TikTok o momento em que sua filha tatua o desenho na perna.

Já com várias tatuagens pelo corpo, no início ele ficou um pouco reticente com a ideia.

No entanto, logo depois, ele acabou aceitando a situação, como detalhado pelo site Cooperativa.

Menina de seis anos tatua coração na perna do pai

O registro acabou se tornando viral, gerando inúmeras reações dos usuários nas redes sociais.

Na gravação, é possível ver o formato das curvas do objetivo. Confira o resultado:

