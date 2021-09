Gravação polêmica flagra momento em que suposto padre furta celular de cliente em restaurante; confira

Uma gravação feita por uma câmera de segurança de um restaurante da cidade de Playa del Carmen, no México, flagrou o momento em que um suposto padre furta o celular, documento de identificação e cartões de crédito de uma cliente.

Nas imagens, que viralizam no Twitter e tem narração do dono do estabelecimento, é possível acompanhar como tudo acontece. Ao analisar a gravação, pode-se perceber que o sujeito se aproxima e após abordar uma das clientes, cuja identidade não foi revelada, ele mantém uma breve conversa.

No registro, que já ultrapassou as 16 milhões de visualizações, é possível ver que o homem coloca por mais de uma vez uma bíblia sobre o celular e então, em uma destas investidas, ele acaba levando o aparelho, que contava com os itens citados anteriormente.

O ponto que chama bastante a atenção neste caso, é que o homem não deixa o local, mesmo após ter furtado a cliente. Além disso, de acordo com informações compartilhadas pelo portal Heraldo de México, no momento do ocorrido o suposto padre chegou a ser revistado, contudo, nada foi encontrado em seus pertences, e por isso, ele foi liberado.

Mas, com assim?

Em um segundo vídeo, pode-se perceber que ele entrega o celular para um sujeito que está vestido com um moletom e sentado em uma das mesas, por isso nada foi encontrado na revista.

Por fim, não foram revelados detalhes adicionais sobre o caso.

Confira abaixo ambos os registros. (Caso não consiga visualizá-los, acesse os links: LINK 1 e LINK 2).

