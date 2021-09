Antes de sua morte, milionário caridoso deixa pequena ‘fortuna’ em testamento para funcionário que o atendeu em um hotel

O milionário caridoso Charles George Courtney, um viúvo de 86 anos do Reino Unido, herdou uma pequena fortuna em seu testamento para um carregador turco, Taskin Dasdan, 41.

O funcionário o atendeu por 24 dos 40 anos em que Charles visitou o mesmo hotel, como detalhado pelo site Meganoticias.

O homem, que era químico de cerveja, e sua esposa, Miriam, costumavam se encontrar anualmente no hotel com um grande grupo de amigos.

Taskin garantiu que o britânico sempre se hospedou no quarto 401, conhecido como “Charlie’s Room”, detalhou o tabloide britânico The Sun.

Após a morte do britânico em 2014, seus parentes ficaram surpresos ao descobrir que em seu testamento ele deixou para Taskin cerca de R$ 140 mil.

Ainda de acordo com as informações, outros membros da equipe do hotel também receberam pedaços menores da herança. Confira:

