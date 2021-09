Um pequeno vídeo registrou o momento em que um porco espinho de ‘estimação’ ‘ataca’ uma jovem em casa.

A impressionante gravação foi compartilhada no Instagram pela página ‘Rolê Aleatório’ recentemente.

Nas imagens, é possível ver uma jovem deitada em um sofá, com o pequeno animal entre as pernas.

Do nada, o porco espinho se movimenta e acaba mordendo o pé da possível dona. A origem do vídeo é desconhecida.

Reprodução Instagram

Vídeo registra momento em que porco espinho de ‘estimação’ ataca jovem em casa

Rapidamente, o registro acabou se tornando viral nas redes sociais, gerando inúmeras reações.

Ainda de acordo com as informações, o vídeo já conta com quase 200 mil reproduções. Confira vídeo:

